Les taxis volants SeaBubbles testés sur la Seine cet été

publié le 01/04/2017 à 12:30

C’est un projet de transport révolutionnaire. Des véhicules d’un nouveau genre pensés pour décongestionner les centres urbains. Les SeaBubbles circuleront sur la Seine durant une quinzaine de jours cet été pour une phase de test. Ils pourront transporter un pilote et quatre passagers. Les premiers prototypes ont été expérimentés dans le sud de la France en toute confidentialité, rapporte Le Figaro dans son édition du 31 mars. Le principal enjeu était de garantir la stabilité du système. Et les essais se sont avérés concluants, comme le montrent les vidéos publiées par le site du quotidien de droite.



Crées par le navigateur Alain Thébault et le windsurfeur Anders Bringdal, les "bulles" ressemblent pour l’instant à des petits bateaux. Elles seront ensuite dotées d’une carrosserie futuriste. Inspirées de l’Hydroptère, le voilier volant au-dessus des flots qui a permis à Alain Thébault de battre le record du monde de vitesse en 2009. Elles sont entièrement propulsées à l’électricité et se soulèvent au-dessus de la surface de l’eau grâce à des petites ailes immergées.

> Alain Thébault and the Hydroptere

Une alternative écologique fluviale à la circulation automobile

Les fondateurs de SeaBubble espèrent l’imposer comme un transport fluvial écologique alternatif à la circulation automobile. Les bulles présentent de nombreux avantages. Elles sont silencieuses, provoquent peu de remous sur l’eau et ne génèrent pas de gaz d’échappement. Paris sera la première métropole à expérimenter les SeaBubbles. Les voitures volantes devraient pouvoir circuler à une vitesse de 20 km/h et relier l’est et l’ouest de la capitale en un quart d’heure.

D’autres villes, dont Londres, ont affiché leur intérêt pour ce système de transport révolutionnaire. L’entreprise doit boucler une levée de fonds de 30 millions d’euros pour pouvoir passer en phase industrielle. Elle poursuivra les essais jusqu’à cet été pour se rapprocher du concept futuriste imaginé par ses créateurs. SeaBubble espère déployer ses bulles à partir de 2018.