Le journal de 12h30 : la galère des étudiants pour s'inscrire en Master 1

publié le 03/08/2017 à 13:52

Après la galère des bacheliers avec Admission post bac, la galère des étudiants qui n'arrivent pas à s'inscrire en Master 1. Les universités choisissent désormais leurs élèves. Les règles ont changé par rapport à l'an dernier, les étudiants sont un peu perdus. Le ministère de l'Enseignement supérieur confirme qu'il y a plusieurs centaines de recours.



"Au niveau de mon cursus et ma formation, je souhaitais continuer en Master", explique Nadège, en licence de psychologie. "J'ai postulé à Nîmes en Master 1, j'ai été refusée au vu de ma moyenne. Donc j'ai postulé pour Toulouse et j'ai eu un refus face au nombre de candidatures".

Nadège a ensuite appelé Besançon, mais il y a trop d'étudiants et elle ne pourra pas non plus étudier là-bas. "Il y a trop d'étudiants qui sont sur le carreau et ils vont là où ils peuvent y aller", regrette-elle.

