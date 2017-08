L'accent français serait le plus sexy du monde selon une étude

publié le 03/08/2017 à 13:18

"Un accent frenchie à couper au couteau". Les Français qui s'essaient dans une langue étrangère sont régulièrement charriés par leurs voisins étrangers. Qu'ils s'expriment en anglais, en italien ou encore en espagnol, les Français sont souvent démasqués à cause de leur accent "un peu trop présent". Et pourtant. Souvent moqué, jamais égalé, l'accent français a tout de même été élu "accent le plus sexy du monde", selon une étude réalisée par l'application de langues "Babbel" et relayée par Le Figaro. Un titre qu'il honore depuis maintenant plusieurs années.



Selon ce sondage réalisé auprès de 15.000 utilisateurs de l'application, l'accent français est donc toujours aussi séduisant pour les étrangers. 63% des Australiens et 43% des Américains le placent en première position. Il devance ainsi l'italien, l'espagnol, l'allemand et le portugais. Parmi les derniers du classement, on retrouve le polonais, le turc, le danois, le néerlandais et le russe.

Un palmarès encourageant lorsque l'on sait que les Français peinent à s'exprimer dans un idiome étranger. Selon le baromètre réalisé par EF Education First, une société spécialisée dans la formation linguistique, la France possédait l'un des plus faibles niveaux en anglais de l'Union Européenne. Bien plus que son intonation, c'est la langue française qui semble séduire les étrangers. Un sondage également réalisé par Babbel en 2015 désignait le français comme "la langue de l'amour".