Le journal de 12h30 : la Fnac va pouvoir ouvrir tous les dimanches

REPLAY - En décidant finalement de signer le projet d'accord sur le travail dominical, la CFDT donne la majorité nécessaire pour que les magasins Fnac ouvrent le dimanche et en soirée.

25/01/2017

La CFDT Fnac a décidé à son tour de signer le nouveau projet d'accord sur le travail dominical et en soirée, qui obtient ainsi la majorité nécessaire (plus de 50%) pour être appliqué, a-t-on appris mercredi auprès de la CFDT. La CFTC et la CFE-CGC avaient déjà annoncé qu'elles seraient signataires de cet accord, qui avait été bloqué il y a six mois par le droit d'opposition de la CGT, SUD et FO, alors majoritaires. Les trois syndicats signataires représentent désormais 51,61%.



Après l'inversion en novembre du rapport de force au sein de l'enseigne, les négociations avaient repris le 5 janvier pour trois réunions, avant qu'un nouveau texte soit soumis aux organisations syndicales qui avaient initialement jusqu'au 18 janvier pour se positionner. La CFDT Fnac a précisé qu'elle avait pris sa décision après la consultation de ses sections, dont "une très large majorité a voté en faveur de la signature".



Elle a expliqué aussi son avis positif par les "améliorations en termes de création de postes, soit 80 emplois en CDI". Ce nouveau projet d'accord, qui reprend les grandes lignes du précédent texte, porte à 3,1%, au lieu de 2,6% dans l'ancien projet, le taux d'embauches compensatrices prévues. Mais pour SUD Fnac, qui comme la CGT n'y a pas donné son aval, l'augmentation du taux d'embauches "n'a pas de sens" dans la mesure où, sur l'année écoulée, "en moyenne", les effectifs sont "toujours sur une réduction de l'ordre de 5%".



Concernant les contreparties, comme dans le précédent texte, pour les magasins ouverts régulièrement le dimanche, 12 dimanches - "les plus chargés de l'année" selon la CFTC - seront payés triple et 40 dimanches payés double, sans repos compensateur.

