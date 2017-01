8.100 décès supplémentaires en décembre et début janvier

Plus de 8.000 décès supplémentaires ont été enregistrés en France au mois de décembre 2016 et sur le début du mois de janvier 2017, toutes causes confondues, dont l'épidémie de grippe actuelle.

Environ 8.100 décès en excès, toutes causes confondues, ont été observés depuis le début de l'épidémie de grippe, sur les mois de décembre et début janvier, sans que la surmortalité attribuée à la grippe puisse être encore déterminée, a indiqué mercredi l'agence sanitaire Santé publique France.



La grande majorité de ces décès concerne des personnes âgées de "plus de 85 ans", a relevé François Bourdillon, directeur général de l'agence Santé publique France. Au niveau national, la surmortalité (nombre de décès observés par rapport au nombre de décès attendus) a augmenté, tous âges confondus, de 20% lors de la dernière semaine de décembre et de 28% lors de la première semaine de janvier, selon le bulletin hebdomadaire sur la grippe de l'agence sanitaire.



"C'est une épidémie d'une grande sévérité dont les tendances ressemblent à celles de 2014-2015", hiver qui avait été marqué par une surmortalité importante de 18.000 personnes, en partie attribuable à la grippe, a indiqué à la presse le Pr Bourdillon. Concernant cette épidémie 2014-15, "on s'accorde à penser que les trois quarts seraient dus à la grippe", a-t-il indiqué, livrant une première évaluation de l'impact de la grippe sur l'excès de décès de cet hiver-là.



Une enquête menée par RTL auprès des services de pompes funèbres montre en effet une hausse globale de 15% de l'activité sur cette période par rapport à un mois de janvier ordinaire. La grippe, qui figure parmi les causes de cette augmentation, n'a en outre pas encore atteint son pic épidémique en France, même si la situation se stabilise dans certaines régions. L'épidémie est actuellement dans sa sixième semaine de propagation, une durée qui n'a rien de surprenant et qui entre dans la moyenne se situant autour de neuf semaines.