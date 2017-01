INFO RTL - Le château de la famille Rothschild a été cambriolé mardi 24 janvier dans la soirée.

Crédit : Wikipédia Château de Ferrières-en-Brie

C'est en fin de soirée mardi 24 janvier que les faits se sont déroulés. La famille Rothschild, l'une des plus célèbres et des plus fortunées de France, a vu son château de Ferrières-en-Brie cambriolé, selon une information RTL. La demeure située en Seine-et-Marne a été visitée par des cambrioleurs qui ont emporté un butin conséquent. Les voleurs sont repartis avec des bijoux de valeur pour plusieurs centaines de milliers d'euros.



Le propriétaire des lieux, Édouard de Rothschild, n'était pas dans le château, c'est une employée de maison qui a appelé la police hier soir vers 22 heures, après avoir constaté qu'une des entrées du château avait été forcée et que des bijoux manquaient. Il n'y a eu aucune violence et une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire. La famille Rothschild est célèbre pour les noms que portent sa banque et ses vins, entre autres.