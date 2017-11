Le député José Evrard quitte le FN de Le Pen pour Les Patriotes de Philippot

publié le 27/11/2017 à 09:40

Huit députés ont été élus avec l'étiquette du Front national en juin 2017. Ils ne seraient désormais plus que sept. Invité de BFMTV lundi 27 novembre, Florian Philippot, qui a divorcé politiquement d'avec Marine Le Pen en septembre, a annoncé le départ du FN de José Evrard, député du Pas-de-Calais et plus précisément de la circonscription de Lens. "Il m'a annoncé qu'il quittait le Front national et qu'il rejoignait Les Patriotes. Nous aurons donc, avec José, un représentant à l'Assemblée nationale."



L'ex-bras droit de Marine Le Pen a salué la décision de cet ancien agent de La Poste, membre du Parti communiste pendant 36 ans. "Son parcours politique parle pour sa sincérité, parle pour lui, a estimé Florian Philippot. Il s'est toujours battu contre les injustices. Il avait rejoint le Front en 2013 sur cette ligne sociale, de lutte contre les oligarchies et contre l'Union européenne, cette ligne trahie aujourd'hui par le Front national." Une conférence de presse commune avec le député européen et José Evrard est organisée à Lens, ce lundi 27 novembre à 16h30.

Fondés le 29 septembre, Les Patriotes revendiquent environ 5.000 adhérents, contre 81.000 au Front national. "Nous avons trois députés européens, une trentaine de conseillers régionaux, 80 conseillers municipaux et communautaires", a ajouté l'ex-bras droit de Marine Le Pen.