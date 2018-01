publié le 01/01/2018 à 11:58

Pour ses premiers vœux présidentiels, Emmanuel Macron a pris son temps. Vision de la société, ambitions pour l'Europe, célébration de la valeur travail... Le président de la République a mis de côté son concept de la parole rare durant les 18 minutes - montre en main - qu'a duré son allocution télévisée dimanche 31 décembre. Si bien que certains internautes ont aussitôt regretté une intervention "trop longue", "trop ennuyeuse".



Message reçu. Pour présenter ses vœux à la jeunesse, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le chef de l'État a décidé de faire plus court. Beaucoup plus court. "Je viens de présenter mes vœux à tous les Français pendant 18 minutes et on me dit que c'est trop long. Je voulais donc en une minute, à nouveau, vous dire bonne année 2018", lance Emmanuel Macron devant deux drapeaux français et européen.



Passé ces propos liminaires, le locataire de l'Élysée appelle sans détour au sursaut d'une jeunesse qu'il semble trouver trop passive. La cohésion nationale - son principal projet pour 2018, assure-t-il, restera lettre morte si les jeunes ne prennent pas part au "combat". "La cohésion du pays, ce n'est pas le président seul qui peut l'assurer. Et donc demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour la France".

Un investissement individuel qui n'est qu'un juste retour des choses, argue le président, avant de se lancer dans une longue tirade : "Quand il a fallu vous éduquer, c'est la France qui était là. Quand il faut vous soigner, c'est la France qui est là. Quand il faut vous relever, vous accompagner, accompagner vos parents ou vos grands-parents, c'est la France qui y là", assène-t-il.



Autre cheval de bataille d'Emmanuel Macron : l'Europe, qu'il avait déjà longuement évoquée dans son allocution télévisée : "J'ai besoin de vous, jeunes européens de tous les pays de l'Union pour vous engager dans ces consultations citoyennes (pour dire quelle Europe vous voulez et nous aider à la reconstruire et à la refondre".