publié le 01/01/2018 à 01:10

Ils ont été plusieurs centaines de milliers à de réunir sur les Champs-Élysées, ce dimanche 31 décembre, pour dire au revoir à 2017. Malgré les vents hérités de la tempête Carmen, Parisiens et touristes ont répondu présents pour fêter le passage à l'an 2018 sur la plus belle avenue du monde.



Dès 19 heures, badauds et touristes avaient commencé à envahir dès 19 heures les 1.910 mètres des Champs-Élysées, offerts aux piétons pour la nuit. Et les personnes présentes ont eu droit à un spectacle son et lumière haut en couleurs. De 23h40 jusqu'aux premières secondes de 2018, un court-métrage d'animation intitulé Voyage d'un chat dans Paris a été projeté sur l'Arc de Triomphe. Les badauds ont ainsi assisté à la journée d'un félin perdu dans la capitale, entre défilés de mode, promenade au parc et préparation des Jeux olympiques.

> NEW YEAR'S 2018 IN PARIS - FRANCE , FIREWORKS ARC DE TRIOMPHE

Ce n'est qu'après ces 20 minutes d'animation, qui ont clôturé l'année 2017 sur les Champs-Élysées, que le traditionnel feu d'artifice est venu illuminer l'avenue.

Des festivités sous haute surveillance

Aux abords et sur les Champs, touristes et habitants de région parisienne côtoyaient policiers, gendarmes et militaires, déployés en nombre dans un contexte de "menace terroriste toujours élevée", selon les autorités. Pas moins de 1.800 d'entre eux assuraient la sécurité d'une "zone de protection", ceinte par plusieurs kilomètres de barrières, créée autour de la célèbre avenue. Sur l'ensemble du territoire, 140.000 forces de l'ordre et de secours ont été déployées pour la dernière nuit de l'année. Les visiteurs faisaient l'objet de palpations et de fouilles de sacs à divers points de filtrage pour pouvoir entrer dans le périmètre des festivités.