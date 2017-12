Tempête Carmen : 26 départements placés en vigilance orange

publié le 31/12/2017 à 16:13

2018 débute par un avis de tempête sur un gros tiers de la France. Météo France a placé 26 départements de l'ouest et du centre de la France en vigilance orange "vent violent" et le littoral atlantique en vigilance orange "vagues-submersion", dimanche 31 décembre. L'épisode devrait débuter lundi 1er janvier à 6 heures et se terminer à 20 heures.



Dans le détail, le Calvados, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Dordogne, le Finistère, la Gironde, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, les Pyrénées-Atlantiques, la Sarthe, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne s'apprêtent à être touchés par la tempête Carmen, selon les météorologues.

Selon Météo France, "sur l'Atlantique la dépression Carmen va évoluer en tempête durant la nuit en approchant des côtes françaises. Demain matin le vent violent se généralisera rapidement à la côte Atlantique avec des rafales de 120 à 140 km/h." Quant aux vagues, "elles auront un impact sur l'ensemble de la façade atlantique lundi après-midi. Ces vagues pourront engendrer un risque de submersion sur les parties exposées ou vulnérables du littoral des départements mis en vigilance orange."



Carte de vigilance de Météo France du 31 décembre 2017 Crédit : Météo France