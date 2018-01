Tempête Carmen : 40.000 foyers privés d'électricité en Bretagne

publié le 01/01/2018 à 12:30

La tempête Carmen souffle très fort sur la France. Ce lundi 1er janvier, plus de 40.000 foyers sont privés d’électricité en Bretagne, a annoncé Enedis. Plus précisément, 28.000 foyers dans le Morbihan, 5.000 dans le Finistère, 5.000 en Ille-et-Vilaine et 2.000 dans les Côtes-d'Armor selon Le Télégramme. Météo France a placé 40 départements en vigilance orange aux vents violents et aux "vagues-submersion". La zone concernée est très étendue puisqu'elle comprend quasiment tous les départements de l'ouest du pays.



L'Allier, l'Ariège, l'Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Dordogne, le Finistère, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Sarthe, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne sont ainsi en alerte.

¿ Tempête #Carmen.

En fin de matinée, jusqu’à 40 000 foyers étaient privés d’électricité en #Bretagne. 250 salariés d’@enedis et entreprises prestataires sont à pied d’œuvre sur le terrain pour rétablir, le plus rapidement possible, les clients privés d’électricité. — Enedis en Bretagne (@enedis_bretagne) 1 janvier 2018

La tempête Carmen a déjà fait une victime dimanche 31 décembre. Un homme est décédé, tué par la chute d'un arbre sur la voiture dans laquelle il se trouvait, à Saint-Jean-Pied-de-Port, près de Pau.

Le bulletin de Météo France du lundi 1er janvier Crédit : Capture d'écran / Météo France