publié le 01/01/2018 à 12:07

C'est un chiffre toujours très observé par les communicants de l'Élysée et le président de la République lui-même. C'est un des thermomètres les plus précis pour juger de l'attractivité de la parole présidentielle : les audiences de la présentation des vœux pour la nouvelle année.



Pour ses premiers vœux, Emmanuel Macron a fait assez long ; plus de 17 minutes. Ce qui le rapproche du record de 1961 détenu par le général De Gaulle qui s'était adressé aux Français durant 18 minutes.

En cumulant les audiences des différentes chaînes qui retransmettaient l'allocution (TF1, France 2, France 3, M6, France Ô...), près de 11 millions de téléspectateurs ont écouté Emmanuel Macron. Il fait ainsi mieux que les derniers vœux de François Hollande le 31 décembre 2016 (10,1 millions) mais aussi bien que lui en 2015 (11 millions). Néanmoins, il enregistre un score moins fort que Nicolas Sarkozy qui avait réuni 12,4 millions de téléspectateurs en 2008 et 2010. 11 millions étant son plus bas score pour les vœux du 31 décembre 2009.

Originalité de la performance d’Emmanuel Macron en 2017 : le président a aussi souhaité des vœux, plus synthétiques, à la jeunesse en passant par son compte Twitter. Quelques 150.000 visionnages à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Vœux 2018 à la jeunesse. pic.twitter.com/jSaHk5BQ12 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 31 décembre 2017