Le journal de 12h30 : deux arrestations dans l'affaire des disparus d'Orvault

publié le 05/03/2017 à 13:11

Les enquêteurs seraient sur la piste d'un différend familial. Dix jours après la disparition de la famille Troadec, la sœur et le beau-frère de Pascal Troadec ont été interpellés et placés en garde à vue ce dimanche 5 mars à Brest. Les autorités auraient retrouvé des traces de leur passage dans la maison ou bien dans la voiture de la famille - un point qui reste à éclaircir. Cette avancée déterminante pourrait permettre d'en savoir plus sur le sort de la famille Troadec, disparue depuis le 17 février.



La famille Troadec a-t-elle été assassinée ? Les enquêteurs n'ont pas de corps, mais vue la quantité de sang retrouvée dans la maison, le procureur de Nantes expliquait lui-même que les blessures avaient été très graves et qu'il y avait probablement eu des morts. Reste également à savoir ce qui est arrivé à la fille de la famille, Charlotte Troadec, la seule dont l'ADN n'a pas été retrouvé dans la maison.

À écouter également dans ce journal :

- Présidentielle 2017 : la journée est cruciale pour François Fillon. Le candidat de la droite pour la présidentielle rassemble ses soutiens à partir de 15h au Trocadéro à Paris. Lâché par près de 250 élus, le député de Paris a prévu de s'exprimer. et il vient d'annuler deux rendez-vous dans les médias. Le candidat a annulé sa participation au journal télévisé de France 2 dimanche soir ainsi qu'à la matinale d'Europe 1 lundi 6 mars.

- "PenelopeGate" : pour la première fois depuis le début de l'affaire, Penelope Fillon s'est exprimé sur les accusations d'emploi fictif portées contre elle. J'ai fait donner par mon avocat des documents aux enquêteurs", déclare Mme Fillon, "des courriers avec des notations prouvant qu'ils étaient passés par moi, des échanges de mails avec les autres collaborateurs de mon mari".



- Marseille : une fillette de 4 ans est morte et sa soeur de 8 ans était toujours portée disparue dimanche, après avoir été emportées, samedi à Marseille, par une vague avec leur père, dont les jours ne sont pas en danger.



- Météo-France a placé 28 départements du nord-ouest au bassin parisien en vigilance orange alors qu'une perturbation pluvieuse s'étend progressivement de la façade Atlantique aux Pays de la Loire, vers le Centre et l'Ile-de-France où l'on attend de la grêle entre 15h et 16h.