publié le 05/03/2017 à 11:40

Peut-être un tournant dans l'enquête sur les disparus d'Orvault. Après dix jours de mystère, des indices disséminés partout, des traces effacées, une voiture nettoyée de fond en comble, la sœur et le beau-frère de Pascal Troadec, père disparu avec sa femme et leurs deux enfants, ont été interpellés et placés en garde à vue ce dimanche 5 mars à Brest. Les enquêteurs de la police judiciaire travaillent sur la piste d'un différend familial. Ils auraient retrouvé des traces de leur passage dans la maison ou bien dans la voiture de la famille - un point qui reste à éclaircir. Cette avancée déterminante pourrait permettre d'en savoir plus sur le sort de la famille Troadec, disparue depuis le 17 février.



La famille troadec a-t-elle été assassinée ? Les enquêteurs n'ont pas de corps, mais vue la quantité de sang retrouvée dans la maison, le procureur de Nantes expliquait lui-même que les blessures avaient été très graves et qu'il y avait probablement eu des morts. Reste également à savoir ce qui est arrivé à la fille de la famille, Charlotte Troadec, la seule dont l'ADN n'a pas été retrouvé dans la maison.



L’affaire des disparus d'Orvault est loin d'être élucidée. Tous les indices disséminés, toutes ces traces qui ont été dissimulées, la voiture lavée de fond en comble pour cacher les traces de sang, doivent encore livrer des secrets. Le placement en garde à vue de la sœur et du beau-frère de Pascal Troadec représente en tout cas un tournant capital dans cette enquête, alors que le fils faisait figure, jusqu'à lors, de suspect numéro un.