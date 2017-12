Le journal de 12h30 : collision à Millas, le jour d’après

avec Bénédicte Tassart et Stéphane Carpentier

publié le 15/12/2017 à 13:54

"C’était mes voisins, mes amis… Maintenant que je sais qu’ils sont morts, ça me fait beaucoup de peine." Hugo a du mal à mettre des mots sur ses émotions. Parmi les 4 enfants tués et les 16 autres blessés, il y avait plusieurs de ses amis.



Le climat est très lourd pour les collégiens, notamment pour les élèves qui étaient dans le deuxième bus, juste derrière le car découpé par le train. Ils ont vu des blessures très graves et entendu les conversations des gendarmes. Accompagnés de leurs parents ils ont pu trouver un soutien par une cellule psychologique composée d’une soixantaine de psychologues.

L’écho de cette catastrophe s’est fait entendre dans les villages de la vallée, d’où étaient originaires les enfants. L’émotion étreint le village de Saint Feliu d’Avall, où le maire et le pasteur essaient d’apporter leur soutien aux familles.

En marge de l’émotion, les enquêteurs tentent de comprendre ce qu’il s’est passé. Le flou entoure le déroulement des événements. Une question revient : les barrières étaient-elles ouvertes ou fermées ? La SNCF affirme que le passage à niveau fonctionnait normalement, version corroborée par un témoin. Les enquêteurs restent très prudents. Seul le conducteur du train a pu être entendu. La conductrice du bus, elle, est grièvement blessée et ne peut pas livrer son témoignage.



L’une des barrières a en tout cas été pulvérisée dans le sens de circulation du bus. Mais l’enquête durera encore quelques jours pour définir le scénario précis de la catastrophe.

À écouter également dans ce journal

SANTÉ - Seuil épidémique de la grippe est atteint dans plusieurs régions. Le débat sur la vaccination des personnels soignant dans les maisons de retraite est relancé. Le ministère de la santé y réfléchit sérieusement.



AGRICULTURE - 2017 aura été une année de rattrapage pour le pouvoir d’achat des agriculteurs. Le revenu agricole grimpe de 22 %.



SOCIÉTÉ - La mairie de Paris s’engage contre la grossophobie, les discriminations par rapport au poids des personnes obèses.



TRANSPORT - Les pilotes italiens de Ryan Air suspendent leur grève. La compagnie à bas-coûts accepte la création de syndicats. Une première en 30 ans.



INTERNATIONAL - Brexit phase 2. Les 27 dirigeants de l’Union européenne se sont mis d’accord pour passer à la deuxième étape du Brexit.



POLITIQUE - Valérie Pécresse souhaite rester chez les Républicains, malgré l’élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti. Elle ne suit pas Xavier Bertrand.