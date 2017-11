La classe moyenne freinée par ses dépenses incompressibles

publié le 22/11/2017 à 08:06

Il y a de nombreuses études sur les pauvres et les riches, mais plus rarement sur la classe moyenne. L'Insee vient de combler ce vide. La photo est éclairante. La classe moyenne (tous ceux dont le niveau de vie est au milieu de l'échelle des revenus, soit près de 12 millions de personnes qui disposent de 1.510 à 1.850 euros nets par mois) a des caractéristiques très particulières. La première est qu'elle regroupe une part importante des familles dites "traditionnelles" et des personnes assez peu diplômées. Seuls 10% des adultes qui vivent dans un foyer médian a un diplôme supérieur à Bac+2.



Deuxième caractéristique : six ménages sur dix comptent au moins une personne en emploi. Dans la classe moyenne, on est à 60% ouvrier ou employé. Avec toutefois un statut d'activité qui est assez proche de celui des ménages des classes aisées. Côté revenus; son niveau de vie moyen a progressé de 17% en euros constants entre 1996 et 2014. C'est plus du double des ménages pauvres.