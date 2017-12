Collision à Millas : le bilan s'alourdit, six enfants sont morts dans l'accident

Les secours déployés à Millas où un TER et un bus scolaire

et AFP

publié le 15/12/2017 à 10:46

Le nombre de jeunes victimes s’alourdit. La collision d'un car scolaire et d'un TER survenue jeudi 14 décembre a provoqué le décès de six enfants, selon un bilan revu à la hausse ce vendredi. Les débuts de l'enquête interrogent notamment le positionnement - levé ou couché - des barrières de sécurité qui délimitaient le passage à niveau où l'accident a eu lieu, dans cette commune située à une vingtaine de kilomètres de Perpignan.



Deux fillettes de 11 ans ont succombé à leurs blessures ce vendredi 15 décembre, portant à six morts le nouveau bilan de la collision, a annoncé une source proche de l'enquête. Dix-huit personnes ont été blessées, dont 14 enfants.

Comment et pourquoi le bus scolaire a-t-il pu être percuté de plein fouet par ce TER ? Y a-t-il eu erreur humaine? Un problème technique ? D'après plusieurs témoins, les barrières censées protéger ce passage à niveau pourraient ne pas avoir fonctionné.