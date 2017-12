publié le 14/12/2017 à 22:17

Une collision entre un train et un bus scolaire à Millas (Pyrénées-Orientales) a fait quatre morts et sept blessés graves, dont certains avec un pronostic vital engagé, selon un bilan provisoire, a indiqué jeudi 14 décembre une source proche de l'enquête. Les victimes figurent parmi les passagers du bus, qui transportait des enfants de 13 à 17 ans.



L'accident s'est produit au passage à niveau No25 sur l'axe Perpignan-Villefranche de Conflent. Le plan blanc des services de secours a été déclenché, selon la préfecture. Il s'agit du plan créé à l'occasion des émeutes de 2005 pour assurer la prise en charge rapide d’un grand nombre de blessés.

La collision a eu lieu vers 16h10 entre Millas et San-Feniu d'Amont. La ministre des Transports Elisabeth Borne se rend sur place. Elle a fait part, dans un tweet, de sa "très vive émotion suite au terrible accident survenu à Millas, dans les Pyrénées-Orientales. Les secours et les services de l'État sont pleinement mobilisés".

À écouter également dans ce journal :

- L'État va mobiliser "plus de cinq milliards d'euros sur cinq ans" pour revitaliser les centre-villes délaissés par la population et les commerces de proximité, a annoncé jeudi le gouvernement.



- Disney a annoncé jeudi le rachat des actifs du groupe de médias et de divertissement 21st Century Fox (contrôlé par la famille Murdoch), pour 52,4 milliards de dollars en actions, mettant un terme à des semaines de rumeurs sur cette opération.



- Le laboratoire allemand Merck Serono a affirmé jeudi qu'il ne prévoyait pas de distribuer l'ancienne formule du Levothyrox au-delà de 2018, qui doit être progressivement remplacée dans l'ensemble des pays européens au cours de l'année.



- La présidente du FN, Marine Le Pen, a lancé jeudi un "emprunt patriotique" après la fermeture de plusieurs comptes bancaires du parti et de son compte personnel, signe selon elle d'une "persécution".



- Au moins 6.700 Rohingyas ont été tués entre fin août et fin septembre au cours d'une opération de l'armée birmane, selon une estimation publiée jeudi par Médecins sans frontières (MSF), qui estime que le bilan réel pourrait être encore plus lourd.