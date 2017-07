Le journal de 18h : 4.000 hectares brûlés dans le Sud-Est et en Corse

publié le 25/07/2017 à 18:56

Le Sud-Est de la France est toujours menacé par les flammes. Plus de 4.000 hectares ont été détruits en 24 heures et ce soir le Var brûle encore. À la Croix-Valmer et à Ramatuelle, l'incendie est en voie d'extinction. 500 hectares sont partis en fumée, six pompiers ont été blessés. Les soldats du feu ont passé l'après-midi à "noyer" le sinistre. Dans le Var, 400 hectares ont aussi brûlé à Artigues et 300 à Saint-Maximin.



Sur les autres points chauds, le feu est contenu ans le Luberon, où 900 hectares ont été calcinés. En Haute-Corse, ce sont 1.800 hectares qui ont été ravagés. Ce soir, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, se rend sur place.

Au total, ce sont 4.000 pompiers sont mobilisés sur les différents sinistres. La France a demandé à l'Europe deux Canadair en soutien.

- Les premiers chiffres du chômage du quinquennat Macron viennent de tomber. Légère baisse en juin (0,3%) avec 10.900 demandeurs d'emploi en moins. Ce n'est pas une surprise puisque ces résultats sont dans la continuité des derniers mois de l'ère Hollande.



- Consultations de plus en plus tendues autour de la réforme du Code du travail. Les partenaires sociaux sont reçus les uns après les autres depuis ce matin à Matignon et les syndicats haussent le ton. Force ouvrière accuse le gouvernement de faire "les mêmes erreurs" que ses prédécesseurs. La CFDT, quant à elle, s'opposera à une simplification "bête et méchante".



- Le parquet national financier (PNF) a demandé le renvoi en correctionnelle du couple Balkany dans la vaste enquête sur le patrimoine du maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et de son épouse.



- L'éditeur français de logiciels industriels Dassault Systèmes a annoncé avoir conclu un accord avec Boeing afin de moderniser l'ensemble de la chaîne de production de l'avionneur américain, précisant qu'il s'agissait du contrat "le plus important de son histoire" : un million d'euros.



- Les deux principaux rivaux dans la crise libyenne, le chef du gouvernement de Tripoli Fayez al-Sarraj et l'homme fort de l'est Khalifa Haftar, s'engagent à un cessez-le-feu et à l'organisation d'élections "dès que possible", selon un projet de déclaration diffusé mardi par la présidence française.