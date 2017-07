Incendie dans le Sud : 12.000 personnes évacuées dans le Var

François Arizzi, maire de Bormes-les-Mimosas : "Plus de 12.000 personnes évacuées à cause des incendies"

publié le 26/07/2017 à 07:13

12.000 personnes ont été évacuées dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 Juillet dans le Var en raison d'un nouvel incendie qui a brûlé au moins 400 hectares près de Bormes-les-Mimosas, a-t-on appris mercredi auprès des pompiers.



"L'incendie est parti vers minuit de la Londe-les-Maures et a progressé vers le Cap Bénat. Le côté virulent du feu se trouve désormais au Cap Bénat. Les évacuations, au moins 10.000, ont suivi la progression du feu. C'est une zone habitée qui double ou triple sa population l'été", ont déclaré les pompiers du Var.

Les flammes font rage depuis 22 heures hier soir, soutenues par le vent. La départementale 98 entre Bormes-les-Mimosas et Hyères est coupée à la circulation, les habitants et les touristes ont dû quitter leurs logement dans la précipitation.

"Un drame écologique" pour le maire de Bormes-les-mimosas

Le maire de la commune, François Arrizi, a déclaré sur RTL mercredi 26 Juillet que "la situation est très préoccupante". Les évacuations concernent notamment "les campings, et les centres de vacances, plus les lotissements de la zone du Cap Bénat. Les évacuations se sont faites dans le calme, très rapidement, mais personne n'a pu encore regagner son lieu de villégiature." Le maire a annoncé attendre des moyens aériens pour maîtriser le feu, mais déplore "un drame écologique" pour la région.



D'autres foyers sont présents dans le Var, au Lavandou et Artigues dans le Nord-Ouest du département. Des évacuations préventives ont eu lieu dans la soirée du mardi 25 Juillet. Les pompiers restent aussi mobilisés dans le Vaucluse et en Corse.



Depuis lundi 24 Juillet, les feux ne cessent de se multiplier dans le sud-est de la France, sur le littoral méditerranéen, et en Corse, brûlant plus de 4.000 hectares en deux jours.