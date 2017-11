publié le 07/11/2017 à 20:55

C'est une parole rare, celle d'un homme au cœur de l'antiterroriste. Jean-François Gayraud, membre de la task-force anti-Daesh d'Emmanuel Macron, publie Théorie des hybrides : Terrorisme et crime organisé (CNRS éditions). Dans cet ouvrage, Jean-François Gayraud développe une thèse étonnante. Selon lui, le terrorisme jihadiste est bien sûr un mélange d'idéologie religieuse, mais aussi et surtout de pratiques classiques de gangster.



"Ma thèse va au-delà du terrorisme islamiste puisqu'en réalité, j'essaye de renverser la table stratégique pour montrer qu'au XXIe siècle, la figure du combattant, de l'irrégulier, ne sera plus un pur acteur politique, comme du temps de la Guerre froide, mais ça sera un mélange, une hybridation entre un gangster et un individu politisé", explique Jean-François Gayraud, qui note que "cette grille de lecture s'applique très bien au phénomène de terrorisme islamiste que nous avons connu en 2015 et 2016".

Les 9/10e des individus qui ont commis des attentats viennent du banditisme. Jean-François Gayraud Partager la citation





Pour les combattre, il faudrait donc comprendre que les Merah, les Abaaoud, les Coulibaly, les Kouachi ou encore les Abdeslam, viennent tous du monde du gangstérisme. "La particularité sociologique la plus troublante que nous observons depuis une quinzaine d'années dans le terrorisme islamiste, c'est que les 9/10e des individus qui ont commis des attentats, au nom de l'islam salafiste, viennent du banditisme, de la petite ou de la grande délinquance. C'est un phénomène totalement inédit", souligne Jean-François Gayraud.