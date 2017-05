publié le 21/05/2017 à 08:21

Visite exceptionnelle dans un lieu énigmatique. EDF a ouvert les portes de l'un de ses chantiers de démantèlement nucléaires. Neuf sont en cours de déconstruction, dont l'un à Chooz, dans les Ardennes, qui date de 1967. RTL vous fait visiter ce réacteur en cours de démontage et de désossage. Tout se passe sous terre : le réacteur de Chooz a été construit dans des cavernes sous une colline au bord de la Meuse.



Les visiteurs franchissent le gros portail hermétique en ferraille et avancent par une galerie vers le cœur du réacteur. "Les quatre murs, le sol et le plafond, sont des dalles en béton armé", explique le guide. Il y a quelques risques de radioactivité - même si le combustible nucléaire a été déchargé dès le début des travaux - mais toutes les précautions sont prises au cas où flotteraient encore dans l'air des particules radioactives.

La cuve de fission nucléaire en cours de démontage

Les visiteurs ressemblent à des cosmonautes : combinaison blanche, casque, lunettes de protection, chaussures spéciales... Même le tee-shirt et les chaussettes sont fournis. Tous ces vêtements sont nettoyés dans une laverie spéciale après chaque utilisation. Le visiteur se voit ensuite remettre un dosimètre, petit appareil noir - à ne pas quitter - qui mesure la radioactivité et bipe en cas de danger. S'il affiche zéro, c'est qu'aucune radiation n'a eu lieu.

Actuellement, la cuve de 220 tonnes où se fait la fission nucléaire est elle aussi est en cours de démontage. Il existe des zones où personne ne va à cause des risques de radiation. Dans ces endroits, c'est un robot qui intervient. Il s'appelle Prédator, c'est une sorte de gros bras articulé au bout duquel les techniciens accrochent des outils de découpe, de tuyauterie notamment. Il est commandé à distance par l'intermédiaire d'un écran vidéo et d'un manche qui ressemble lui même à un bras.



Le démantèlement est loin d'être fini. Il faut au minimum 15 ans pour neutraliser et raser un réacteur. À Chooz, les travaux ont débuté en 2007. Ce ne sera pas terminé avant 2022. Il est plus long de démanteler une centrale que de la construire.