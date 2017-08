et AFP

publié le 08/08/2017 à 17:26

Macabre découverte. Les gendarmes ont retrouvé le corps sans vie d'un homme dans un congélateur, lundi 7 août dans la soirée à Sigean dans l'Aude, a rapporté une source judiciaire mardi. La thèse du suicide est privilégiée par les enquêteurs.



Vers 21 heures lundi, les secours ont été alertés par l'épouse de la victime, elle-même avait tenté de mettre fin à ses jours en s'enfermant, comme son mari, dans un congélateur, avant de changer d'avis, a expliqué cette même source. Sur place, les gendarmes ont retrouvé l'homme allongé dans un congélateur, sans vie. Une lettre expliquant les raisons de leur geste a été retrouvée.

La femme a été hospitalisée à Narbonne. Elle devait être entendue par les gendarmes et pourrait être poursuivie pour "non assistance à personne en danger", selon le parquet. Une autopsie du mari devait être pratiquée pour déterminer les causes exactes du décès, a-t-on encore indiqué de même source.