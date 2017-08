publié le 08/08/2017 à 08:59

C'est l'accident de car le plus meurtrier en France depuis 35 ans. En 2015, la collision entre un autobus et un camion fait 43 morts à Puisseguin, en Gironde. Le Parisien révèle aujourd'hui que les experts du Bureau Enquête Accident (BEA) pointent du doigt le second réservoir du camion : celui-ci n'était pas homologué.





Placé à l'arrière de la cabine conducteur, ce second réservoir s'est lui aussi rompu lors de l'impact. Ses 375 litres de gazole se sont alors déversés, augmentant de 70% la quantité de carburant. C'est ensuite le frottement des pièces métalliques et électriques lors du choc qui ont provoqué l'incendie.



Quant à la rapidité à laquelle le feu s'est propagé, les experts pointent du doigt les matériaux de construction du bus. Selon eux, les normes encadrant ces derniers sont bien inférieures à celles exigées pour les bateaux, avions ou encore trains.



Ce rapport de 120 pages, consulté par Le Parisien, souligne aussi un problème de freinage du côté droit du camion. Ceci expliquerait qu'il se soit trouvé en portefeuille dans le virage au moment de la collision. La vitesse du poids lourd, estimée à 70 km/h, est aussi jugée trop élevée pour ce virage serré. Le bureau d'études recommande d'ailleurs au Conseil départemental de Gironde d'abaisser la vitesse à 50 km/h à cet endroit au lieu des 90 km/h autorisées actuellement.



Lors de l'accident, l'autocar s'était complètement embrasé. Les rescapés parlent d'un véritable brasier : il ne restait plus que la structure métallique du bus.