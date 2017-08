et AFP

publié le 08/08/2017 à 15:46

Trois personnes sont décédées et une passagère âgée de 15 ans est dans un état critique, après la collision de leur véhicule contre un platane vers 2h30 dans la nuit du 7 au 8 août, à Eymeux, dans la Drôme, ont indiqué les gendarmes ce mardi.



Les cinq passagers, tous originaires de Grenoble et de ses environs, revenaient d'une rave party lorsque le drame s'est produit. La route était droite et l'accident pourrait s'expliquer par l'endormissement du conducteur, âgé de 28 ans, a indiqué la gendarmerie de Valence. Selon les premiers éléments disponibles, ce dernier ne possédait pas de permis de conduire.

Les deux autres personnes tuées sont un jeune homme de 28 ans et une jeune fille de 15 ans. Le pronostic de l'adolescente de 15 ans est engagé. Le cinquième passager, hospitalisé, est en cours d'audition par les enquêteurs. Une autopsie du conducteur va être menée pour déterminer son état et savoir si l'alcool ou la drogue pourraient expliquer le drame, a-t-on précisé.