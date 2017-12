publié le 08/12/2017 à 09:47

En ce jour particulier, rendons un hommage en forme de sourire à notre éternel ami Jean d'Ormesson. "Bonjour Mademoiselle Jade, bonjour Monsieur Calvi, et bonjour à tous les fidertèles !", lance l'académicien, imité par Laurent Gerra. Qu'entend-il par "fidertèles" ? "Il s'agit d'un néologisme composé du vocable fidèles et RTL. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle un mot valise. Valise RTL en l'occurrence, bien entendu, c'est approprié", explique-t-il.



"Mais j'aurais tout aussi bien pu dire bonjours aux caviécoutants, un autre mot qui exprime à peu près la même idée. C'est fascinant, n'est-ce pas ?", lance Jean d'Ormesson, toujours imité par l'humoriste. On le sent passionné par les nouveaux mots qui ont fait récemment leur apparition dans les dictionnaires.

"Savez-vous que depuis que j'a proposé le verbe du premier groupe 'jader', qui signifie rigoler de bon matin, j'ai reçu un message de la Récamier qui m'en réclamait d'autres", assure l'écrivain. "Elle est actuellement en thalasso à La Baule avec le comte d'Hoffmann, que j'ai très bien connu. Elle s'ennuie beaucoup", raconte-t-il encore. pour la divertir, il a donc décidé de forger de nouvelles expressions.