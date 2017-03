et Jade

publié le 24/03/2017 à 09:47

"Permettez-moi de m'étonner que vous n'avez pas remarqué une de mes réformes qu'elle a vraiment bine marché une fois de plus", lance Nicolas Sarkozy, imité par Laurent Gerra. Mademoiselle Jade avoue ne pas comprendre de quoi il retourne. "Vous êtes vraiment incroyables, vous autres les journalistes : vous voyez ce qui ne va pas bien quand ça vous arrange", lance-t-il, évoquant le passage à l'heure d'été.



"Grâce à ça, les Français vont dormir moins pour travailler plus", explique l'ancien président. "L'heure d'été, c'est une idée de droite. Voilà une réforme démocratique, un changement qui s'applique à tout le monde, sans exclusive, une vraie rupture et qui ne coûte rien à l'État !", clame-t-il.

"Vous allez voir qu'il y en a encore qui vont se plaindre !", peste Nicolas Sarkozy, toujours imité par l'humoriste. "Pourquoi ? Parce qu'on leur retire une heure de sommeil. Alors il y aura du soleil plus longtemps dans la journée pour leur apéro. Ils ne sont jamais contents les Français !", tempête-t-il encore. "Là ça va être dormir moins pour bronzer plus ! C'est quand même réjouissant en cette période de crise, non ?", conclut-il.