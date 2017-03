publié le 22/03/2017 à 09:56

Dominique Strauss-Kahn est imité par Laurent Gerra ce mercredi 22 mars. "Vous savez, Miss Jade, vu tout ce qui se passe, j’étais sûr que vous alliez me demander un commentaire, alors me voilà. Parce qu'en ce moment je regarde autour de moi, je fais des zobs... des observations, et qu'est-ce que je vois dans la campagne ? Toute une effervescence", constate l'ancien patron du FMI.



"Ça s'agite, ça secoue, il y a des jeunes pousses pleines de sève qui se dressent, mais aussi des vieilles tiges qui s’accrochent, qui se raidissent, et même qui se durcissent en se gonflant de leur importance".



"Je vois que le printemps vous travaille", lance Mademoiselle Jade. "Je suis très déçu, very disappointed. Je ne pensais pas que vous aviez l’esprit aussi mal tourné", lui rétorque DSK. "Je comprends que les bourgeons qui s'ouvrent, les pétales qui s’écartent, les étamines butinées ça vous tourne la tête, mais je ne parlais pas du tout du printemps", lance-t-il. Mais de quoi voulait-il donc parler ? "Des érections... des élections présidentielles", répond-il.



On dit qu'il aurait eu des rendez vous discrets avec Emmanuel Macron ? "J'ai toujours été discret quand je prenais des rendez-vous avec un maquereau... un Macron", confie Dominique Strauss-Kahn, toujours imité par l'humoriste.

À François Fillon, qui connaît des démêlés avec le parquet financier, il livre ce conseil : "Il doit demander à sa femme de payer la caution avec ses indemnités et de lui prendre un bon avocat, ou même deux, une paire, et puis d'avoir confiance dans le barreau, c'est important le barreau !"