publié le 20/03/2017 à 09:09

Ce lundi 20 mars au soir se tiendra le premier grand débat de l’élection présidentielle réunissant les cinq principaux candidats. Bien entendu, chacun d'eux a soigneusement préparé cette rencontre importante. Pour Emmanuel Macron, c'est son allié François Bayrou qui a tenu à jouer les coaches. On écoute un extrait de son entraînement. "Salut François, ça boume ? Et dis donc, t'as vu que l'alliance Macron + Bayrou, ça fait Mayrou ! C’est trop LOL, mort de rire ! C'est d'la balle !", lance le candidat d'"En Marche !", imité par Laurent Gerra, au leader du MoDem.



"Hop, hop, hop, hop ! Première leçon : au grand débat de TF1, tu ne dois pas dire 'c'est de la balle', mais 'c'est bath' ou 'c'est sensas'. Deuxièmement : quand on te posera une question difficile, tu ne dois pas rougir des oreilles et te mettre à bégayer", le reprend François bayrou, lui aussi imité par l'humoriste. "Ouais, t'es vraiment trop relou, François ! Tu me prends pour qui ? Tu me prends pour toi !", réplique le candidat.



Pour préparer le grand débat, François Fillon s'est tourné vers Renaud. Marine Le Pen, elle, a fait appel à Brigitte Bardot, imitée par Mademoiselle Jade. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il peut toujours compter sur le soutien indéfectible de Bernard Lavilliers.