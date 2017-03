publié le 23/03/2017 à 09:42

Depuis leur publication, les lettres d’amour du président François Mitterrand à sa maîtresse Anne Pingeot n'en finissent pas d'émouvoir les lecteurs. Mais elles sont aussi le reflet de la vie personnelle intense du président le plus énigmatique de la Ve République. Dans celle-ci, nous sommes au printemps 1979. "Mon Anne, mon alphabet, ma ze nana, ma Mona Lisa, mon Abyssinienne", déclame l'ancien chef de l'État imité par Laurent Gerra.



"Cette fois, ça y est, le printemps s’est installé dans la capitale. De ma fenêtre, je vois tout Paris qui prend un petit air de fête. Quand je pense que dans deux ans, tout ça sera à moi, je suis parfois incrédule", lit-il. "Tous les jours, je me promène dans Paris pour faire des repérages. Car quand je serai au pouvoir, il y a des quartiers que je voudrais faire refaire : la Bastille, les Tuileries, la Défense...", poursuit-il.

"En attendant de nous revoir, mon Anne, je te laisse méditer cet hymne aux beaux jours que je te dédie", ajoute François Mitterrand, toujours imité par l'humoriste. Et de reprendre les paroles des Visiteurs du mercredi, l'émission de Christophe Izard :



Voilà que tout à coup

Le ciel est bleu

Voilà que tout à coup

On est joyeux

Avec les visiteurs du mercredi

Laissons de côté tous nos soucis



De l'Alaska jusqu'au Pérou

Dans leur soucoupe, on va partout

Préparez-vous

Venez avec nous



On chante, on rit

C'est merveilleux

Vive la vie

On est heureux

Le mercredi après-midi