et Jade

publié le 21/03/2017 à 09:47

Les cinq principaux candidats à l'élection présidentielle ont débattu lundi 20 mars au soir sur TF1, à moins de cinq semaines du premier tour. François Hollande a-t-il regardé l'émission ? "Non, je n'ai pas pu. Vous savez je suis très occupé : hier soir, j'ai écrit mon discours pour l'inauguration de la patinoire Nicole-Croisille à Vélizy", avoue le chef de l'État, imité par Laurent Gerra.



"J'ai dîné avec le premier ministre des Asiatiques, Jitoabeille", ajoute-t-il. Quand Mademoiselle jade lui fait remarquer qu'il veut sans doute parler du chef du gouvernement japonais Shinzo Abe, le Président acquiesce. Il explique qu'il a revanche "vu le résumé du débat sur D-News".



"Mes enfants ont été très bons", lance François Hollande, citant "Benoît Hamon le frondeur, Emmanuel Macron le joli cœur et Jean-Luc Mélenchon l'aboyeur". Il poursuit : "Je leur ai tout appris, je suis fier d'eux. Grâce à moi, la gauche sort requinquée de mon quinquennat, elle est renforcée, elle est toujours majoritaire". Et de prédire : "Nous allons gagner, façon puzzle".