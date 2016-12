REPLAY - Ce 30 décembre, des personnalités comme MC Bâtard, Johnny Hallyday ou Enrico Macias dressent l'horoscope de la nouvelle année.

> Laurent Gerra imitant MC Bâtard : "Tu me prends pour un crâne d'œuf de la Nasa ?" Crédit Image : Romain Boé Crédit Média : Laurent Gerra Télécharger

par Laurent Gerra , Jade publié le 30/12/2016 à 09:47

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

En exclusivité pour RTL, nous avons demandé un horoscope détaillé signe par signe à de nombreuses personnalités. Pour les béliers, c'est Didier Lambert, alias MC Bâtard du "9-4", qui démarre."Eh oh, d'abord, on dit '9 au carré', comme la 'te-té au carré' !", tient d'emblée à préciser l'intéressé, imité par Laurent Gerra. "9-4 ? On disait ça au XXe siècle. Et pour le 9-3, on dit 9 cube", ajoute-t-il.



Quand mademoiselle Jade lui rappelle que c'est lui qui démarre l'horoscope, en tant que natif du signe du bélier, MC Bâtard tient à préciser : "Je dirais même que suis du signe de la voiture-bélier". Il en profite pour souhaiter "une bonne année, une bonne santé et une bonne flambée à tous les habitants de la dalle de Grigny".



Quelles sont ses prévisions pour 2016 ? "Oh madame RTL, tu me prends pour un crâne d’œuf de la Nasa ?", s'énerve-t-il. "Qu'est-ce que j'en sais des prédications du futur ? Tu n'as qu'à demander à monsieur (Alain) Duhamel : pour les prédications c'est le plus fort", lâche-t-il à mademoiselle Jade. Tout ce qu'il voit pour les béliers cette année, c'est qu'il "va falloir éviter les natifs de la bande à Khader, sous peine de baston".