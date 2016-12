REPLAY - En ce jeudi 29 décembre, Laurent Gerra imite Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, José Bové, Michel Chevalet et Fanny Ardant.

par Laurent Gerra , Jade publié le 29/12/2016 à 10:14

En cette période de fêtes de fin d'année, les programmes de télévision offre un choix de programmes éclectique. Mais que vont regarder nos personnalités françaises ? Pour Valéry Giscard d'Estaing, imité par Laurent Gerra, ce sera Chasseur de l'Extrême, diffusé sur la chaîne Chasse et Pêche. "C’est un beau titre, qui me rappelle que, moi aussi, je fus un chasseur de l’extrême", se remémore l'ancien Président sur un ton nostalgique. "C'était le bon temps, quand dans la savane centrafricaine avec mes boys qui tapaient bruyamment sur leur tam-tams pour effrayer les éléphants, je traquais ces pachydermes avec mon ami l’Empereur Jean-Bedel Bokassa", se souvient-t-il.

"Dans le sud-ouest du Montana, René, un excellent tireur tente de chasser le tétras sombre, un oiseau aussi étrange que dangereux", lit VGE, en parcourant son magazine de programmes TV préféré. "Vraiment dangereux ?", l'interrompt Mademoiselle Jade, qui note que cette sorte de faisan est en plus une espèce menacée de disparition. "Vous croyez vraiment que vous allez m'empêcher de regarder Chasse et Pêche ?", rétorque l'en-chef de l'État, toujours imité par l'humoriste.



"Pour vous faire les pieds, je regarderai ensuite L'art de la chasse", tonne-t-il. Il lit le résumé de l'émission : "À l'Île Maurice, une population de cerfs de Java fait le bonheur des amateurs de chasse qui respectent la nature et l'environnement". Il ajoute : "Moi aussi j'ai respecté la nature quand j'ai descendu le dernier dodo de l'Île Maurice !"