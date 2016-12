REPLAY - Ce 28 décembre, Laurent Gerra imite Jack Lang, ou plutôt Lo Jacquot, qui apparaît dans un drôle d’accoutrement.

par Laurent Gerra , Jade publié le 28/12/2016 à 09:51

C'est Lo Jacquot (Jack Lang imité par Laurent Gerra) qui est à l'honneur en ce mercredi 28 décembre. Notre homme, qui a mis une barbe blanche, est affublé d'un drôle de costume : une houppelande Thierry Mugler, une capuche Paul Smith, des bottes Louboutin et une hotte Hermès. "Mais taisez-vous, parlez plus bas !", supplie-t-il sur un ton menaçant à l'adresse de mademoiselle Jade. "Seule une indécrottable Parisienne peut avoir l’œil à ce point (...) Les Déodatiens et les Déodatiennnes sont persuadés que cet accoutrement est le costume traditionnel du père Noël vosgien", souffle-t-il. "Si on découvre que je m'habille à Paris, je serai chassé de la bourgade après avoir été préalablement enduit dans du munster fondu et roulé dans des croûtons pilés", explique-t-il.



C'est dans cette tenue de fête que Lo Jacquot s'apprête à entamer sa tournée de distribution des cadeaux. Un exercice rendu très délicat en raison du manteau neigeux de plus de trois mètres. En plus il ne pourra pas compter cette année sur la Crottine. La mule aveugle de Lo Momore, le fossoyeur de Saint-Dié, est morte de froid. Pour survivre, ses maîtres l'ont mangée "après l'avoir décongelée en la brûlant sur des planches de cercueil". Pour palier ce problème, il va sortir sa "paire d'huskys".