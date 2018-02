Laurent Gerra imitant le fils caché de Michel Leeb : "Mes lunettes ? Non, ce sont mes narines !"

La chaîne Paris Première révèle dans un documentaire inédit que Claude François avait une fille cachée. Une filiation confirmée par un test ADN. Ce matin sur RTL, nous recevons d'autres enfants qui prétendent être les fils ou filles cachés de personnalités.



Nous recevons d'abord le jeune Francis junior. "Je suis tellement, tellement content d'affirmer mes racines. Comme les racines d'un chêne sur lesquels poussent des glands. Je suis un enfant végétal", dit-il, imité par Laurent Gerra.

"Je crois qu'on a bien compris qui était votre père putatif. Passons maintenant à un autre enfant caché, qui visiblement s'est déguisé en clown", lance Mademoiselle Jade. "Saluuuuut, c'est que de l'amour ! Derrière le nez rouge du clown, il y a un cœur d'enfant humaniste qui bat", clame Sébastien Junior, lui aussi imité par l'humoriste.

Un téléphone sonne au standard. Au bout du fil, c'est la fille de Line Renaud, qui prétend avoir 7 ans. "Bah c'est pas possible !", note Mademoiselle Jade, qui nous invite à passer à un autre témoin.



De qui s'agit-il ? "Je suis présentement le fils de Michel Leeb !". Mademoiselle Jade ne se laisse pas berner : "N'importe quoi ! Déjà cet accent africain est ridicule. En plus, mon petit, tu as des lunettes alors que ton soi-disant papa n'a aucun problème de vue". Son interlocuteur répond : "Ah mais ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines !"