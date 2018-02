publié le 07/02/2018 à 09:58

La secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes a une nouvelle fois créé la polémique en prenant partie dans le procès de Jonathann Daval. Elle s'est justifiée dans Salut les Terriens, l'émission de Thierry Ardisson.



"Salut les terriens, salut les terriennes. Ce soir je reçois Marlène Schiappa. Salut Marlène !", lance l'animateur, imité par Laurent Gerra. "Bon alors déjà c'est pas 'salut Marlène', c'est 'Bonjour madame la secrétaire d'État', OK ? Hashtag condescendance, hashtag sexisme", lui répond sur une voix énervée Marlène Schiappa, imitée par Mademoiselle Jade.

"Ouais, ouais... OK, OK, pardon madame la secrétaire", s'excuse Thierry Ardisson. "Haaaan le macho, je suis pas secrétaire, je suis secrétaire d'État. Hashtag misogynie, hashtag domination masculine", hurle son invitée.

"Ouais, ouais... Alors Marlène, t'es un peu l'atout charme du gouvernement Macron", lui lance l'animateur, toujours imité par l'humoriste. "Pardon ? J'ai bien entendu ? L'atout charme ? Hashtag objétisation de la femme, hashtag phallocratie", s'étrangle Marlène Schiappa.



"Ouais, ouais...J'en viens directement au fait : Christophe Castaner t'a recadré car tu as dénoncé dans un tweet la défense de l'avocat de Jonathann Delval. Alors Marlène, est-ce que tweeter c'est tromper ?", lui demande l'animateur.



"Non mais j'hallucine ! C'est parce que je suis une femme que vous me posez une question sexuelle ? Hashtag balance ton porc, hashtag harcèlement sexuel, hashtag si c'est ça je me casse", réplique la secrétaire d'État, toujours imitée par Mademoiselle Jade.



"Et ben voilà, elle est partie. Mais c'est pas grave. On se retrouve dès demain dans les Terriens du didi, les Terriens du manmanche, les Terriens du dimanche, avec Raqel Garrido, qui nous expliquera comment perdre 5 kilos facilement en s'épilant un mollet, et Jéremstar, qui nous expliquera comment faire le buzz en diffusant sa propre coloscopie sur Youtube", conclut Thierry Ardisson.