publié le 06/02/2018 à 10:06

"Ah, j'en peux plus, j'en peux plus !" C'est par ces mots que Guy Bedos, imité par Laurent Gerra, fait son apparition. Quand Mademoiselle Jade lui demande ce qu'il lui arrive encore, l'actur-humoriste répond en maugréant : "La neige, la neige, toujours la neige ! Tu parles d'un scoop : il neige en hiver ! Ils s'attendaient à quoi ? Qu'on sortent en slip de bain et qu'on aille boire des mojitos sur les bords de Seine ? Ah j'en peux plus !"



"Vous admettrez que le sujet concerne tout le monde ?", lui fait remarquer son interlocutrice. "Je peux plus les supporter ces journalistes avec leur moon boots et leurs bonnets. À se demander s'ils ont pas troqué leur carte de presse contre une carte de fidélité chez Décathlon. Ah j'en peux plus ! À la télé, à la radio, ça parle que de météo !", tempête Guy Bedos.

Le traitement de la crue l'énerve aussi. "Je n'ai plus l'impression de vivre à Paris, j'ai l'impression de vivre à l'Aquaboulevard. On parle que de d'eau matin, midi et soir", lance-t-il encore. "Et la grande asperge à moustache, Yann Arthus-Bertrand, qui a collé un gilet de sauvetage sur le Zouave du pont de l'Alma. Il aurait plutôt dû se tremper les couilles dans l’eau pour voir ce que ça fait !", tonne-t-il.

Patinez les bobos et buvez du vin bio chaud ! Guy Bedos imité par Laurent Gerra Partager la citation





"C'est est à Hidalgo qu'il aurait dû le mettre le gilet de sauvetage. Parce que d'abord, c'est elle la Zouave. Et puis ensuite, c'est elle qui se noie, c'est elle qui est en train de la boire, la tasse, bien fait !", ose Guy Bedos, toujours imité par Laurent Gerra.



"Vivement que la Seine gèle, que les cons fassent du patin à glace et que ça désengorge les artères !", dit-il. "Allez patinez, allez valser sur la glace. Qu'il pleuve, qu'il gèle, avec la mairie de Paris c'est toujours Noël. Patinez les bobos et buvez du vin bio chaud ! Ah les cons...", conclut-il.