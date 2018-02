publié le 05/02/2018 à 09:57

De violents affrontements entre migrants afghans et érythréens, dans les rues de Calais, ont récemment fait 22 blessés, dont cinq par balles. Gérard Collomb s'est rendu sur place vendredi 2 février. Le ministre de l'Intérieur, imité par Laurent Gerra, est avec nous pour en parler.



Quand Mademoiselle Jade lui demande comment s'est passé ce déplacement, l'intéressé avoue : "Ben, c'était pas super !". Et de s'expliquer : Emmanuel (Macron) m'a demandé de faire preuve de fermeté, alors j'ai ordonné aux Afghans de faire un bisou aux Érythréens. Mais euh, ils n'ont pas voulu".

"J'ai cherché à les réconcilier en organisant une grande partie de pierre-feuille-ciseaux", poursuit l'ancien maire de Lyon, toujours imité par l'humoriste. Et ils n'ont pas voulu non plus ? "Si, et c'est bien le problème. Ils se sont mis à y jouer, mais en utilisant des vraies pierres et des vraies ciseaux. Du coup euh, les affrontements sont repartis de plus belle", confie-t-il.

Qu'a-t-il fait alors ? "J'ai cherché à les calmer en organisant un grand buffet de l'amitié, comme nous à Lyon avec les mâchons. Au menu : du pâté en croûte, du saucisson pistaché et des grattons. Mais ils m'ont répondu qu'ils ne mangeaient pas de porc, que c'était de la provocation, et ils s'en sont pris à moi en me contraignant à quitter la ville", explique Gérard Collomb.



"Ça va, vous n'êtes pas blessé ?", demande Mademoiselle Jade au ministre. "Non, rassurez-vous je n’ai rien. Par contre j'ai l'impression - je peux me tromper, hein - d'avoir échoué dans la mission que m'a confié Emmanuel de représenter l'État avec, euh autorité. Et ça, c'est pas super !"