publié le 02/02/2018 à 10:32

"Saluuuuut !" Pas de doute, c'est bien Patrick Sébastien qui était imité par Laurent Gerra ce vendredi 2 février.



"Aujourd'hui, j'ai regardé mon calendar. c'est une journée comme je les aime : une journée où on va tous tenir la queue, une journée pleine de poils", lance l'animateur. "C'est la Chandeleur, et tu connais le proverbe : pour bien les retourner, il faut que le fond soit bien beurré. Génial hein ?", dit-il à Mademoiselle Jade.

Dominique Strauss-Kahn n'est pour sa part toujours pas calmé par le froid. "Je suis chaud comme une poêle à crêpe !", avoue l'ancien président du FMI, lui aussi imité par l'humoriste. Au fait, que lui évoque la Chandeleur ? "C'est l'occasion de se retrouver avec ma femme, mes enfants et mes amis pour une crêpe party", répond-il.

Il nous donne sa recette très personnelle des crêpes. "D'abord je sors mes deux œufs. Ensuite il faut que la poêle soit bien beurrée, il faut bien beurrer le fond. Je prends alors le manche à pleine main et je balance la pâte", dit-il.



"Quand elle est à point, je la retourne, je la fais sauter, je la retourne encore, et je te la retourne, et je te la fais sauter ! Il y a même une fois où je l'ai collée au plafond", confie DSK, toujours imité par Laurent Gerra.