REPLAY - En ce mercredi 8 février, Laurent Gerra imite Jean-Pierre Foucault, Renault, Jean-Michel Aphatie, Dave, Jean-Luc Mélenchon et Juliette Gréco.

> Laurent Gerra imitant Jean-Pierre Foucault : "Qui veut dégommer Fillon ?" Crédit Image : Elodie Grégoire Crédit Média : Laurent Gerra Télécharger

par Laurent Gerra , Jade publié le 08/02/2017 à 09:40

Les rebondissements de l'affaire Fillon et la nouvelle prise de position du chanteur Renaud vis-à-vis du candidat des Républicains ont inspiré à TF1 une émission spéciale, animée par Jean-Pierre Foucault. "Bonsoir à tous, bienvenue dans Qui veut dégommer Fillon ? Tout de suite, j’accueille notre premier candidat", lance l'animateur imité par Laurent Gerra. Il s'agit du chanteur Renaud, lui aussi imité par l'humoriste.



"Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Renaud ?", l'interroge Jean-Pierre Foucault en préambule. "Dans la vie, je dis des mots", répond-il, avant de chanter : "C'est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau". Mais vient l'heure du jeu.



"Imaginez un candidat à la présidence de la République que vous auriez soutenu en disant 'C’est un mec honnête, je voterai pour lui', mais patatras ! Vous apprenez qu’il y a des doutes sur son épouse. Qu’auriez-vous envie de dire à ce candidat ?", demande l'animateur, qui lui fait quatre propositions de réponse : A / Toi tu m'fous les glandes, B/ Arrache-toi de là t'es pas d'ma bande, C/ Casse-toi tu pues, D/ Marche à l’ombre. Renaud, qui hésite, fait appel à un un ami : Mister Renard.