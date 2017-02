REPLAY - En ce mardi 7 février, Laurent Gerra imite François Hollande, François Bayrou, les Deschiens et Léon Zitrone.

par Laurent Gerra , Jade publié le 07/02/2017

C'est François Hollande qui est le premier imité par Laurent Gerra ce mardi 7 février. "L'heure est grave. Hier, pendant sa conférence de presse, le candidat de la droite, François Fillon, m’a attaqué devant tout le monde. Je l’ai vu ça, vous aussi ?", lance le chef de l'État. Ce dernier s'est-il senti visé ? "Pas du tout, car l'Élysée n’est pas une officine. Chaque fois que j’ai besoin d'une aspirine, il n’y en a jamais. Une bonne officine en a toujours en réserve", répond-il.



Qu'est-ce qui l'a donc a offensé dans les propos de François Fillon ?, lui demande Mademoiselle Jade. "Il a dit que, sans lui, le second tour de l'élection présidentielle se passerait entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen", argue le président de la République. Et alors ? "Et moi alors, Mademoiselle chante le blues, je compte pour du beurre peut-être ?", lâche-t-il.



Mais n'a-t-il pas renoncé à se présenter ? "J'ai dit que je ne serai pas le candidat de la gauche, mais je suis en capacité d'être le candidat de la droite. Je suis le Plan H !", clame François Hollande, toujours imité par l'humoriste.