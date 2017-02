REPLAY - À l'occasion de la Chandeleur, Laurent Gerra imite François Hollande, Marine Le Pen, VGE, Laurent Ruquier, Jean-Pierre Pernaut ainsi que Chevalier et Laspalès.

> Laurent Gerra imitant François Hollande : "Goûtez ma crêpe à la confiteinture" Crédit Image : Elodie Grégoire Crédit Média : Laurent Gerra Télécharger

par Laurent Gerra , Loïc Farge publié le 03/02/2017 à 10:32

La Chandeleur est une journée particulière pour Patrick Sébastien, imité par Laurent Gerra. "C'est une journée où on va tous tenir la queue et une journée pleine de poêles", clame l'animateur, qui y va de son proverbe : "Pour bien les retourner, il faut que le fond soit bien beurré !"



Vient ensuite François Hollande, lui aussi imité par l'humoriste. "Aujourd'hui est un grand jour, le jour de liesse pour tous les Français : le moral va revenir !", lance-t-il. Mademoiselle Jade s'attend à une bonne nouvelle, comme une inversion de la courbe du chômage. "Non ! C'est la Chandeleur. Aujourd'hui avec Jean-Marc Ayrault, nous allons faire sauter les crêpes", corrige le Président.



"Je vais lui demander de respecter la tradition : il devra tenir bien fermement un louis d'or dans sa main, ça peut porter chance, la France deviendrait riche, les caisses de l'État se rempliraient", espère François Hollande.



Mais pourquoi porte-t-il un casque intégral ? "Par prudence. Si je fais sauter la crêpe trop haut et qu'elle me retombe sur la tête, ce serait le drame", confie le chef de l'État. Et quand Mademoiselle Jade lui demande ce qu'il a dans un papier aluminium, il dit : "C'est pour vous, une recette à moi, vous allez vous régaler : c'est une crêpe à la confiteinture".