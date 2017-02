REPLAY - Dominique Strauss-Khan nous livre sa recette des crêpes ; les nouveaux "Secrets d'histoire" de Stéphane Bern ; une nouvelle lettre de François Mitterrand à sa maîtresse.

> Laurent Gerra imitant DSK : "Il y en a plus d'une que j'ai collée au plafond"

par Laurent Gerra , Jade publié le 02/02/2017 à 09:52

C'est Dominique Strauss-Kahn, imité par Laurent Gerra, qui nous rend visite en ce jeudi 2 février. "Mais quel bon vent vous amène ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Aujourd'hui, c’est une journée importante parce que le the two of February, c’est the International Day for Humid Zones, la Journée Internationale des Zones Humides", répond l'ancien président du FMI. On ignorait qu'il était aussi sensible à la protection de l’environnement.



"Pourtant, ça fait longtemps que je suis sensibilisé aux zones humides. Car sans zone humide, c’est le désert, la sécheresse et donc le gel. J’ai d’ailleurs été pionnier dans la défense des zones humides avec mon association Femmes fontaines sans frontières", poursuit-il.



Quand Mademoiselle Jade lui souhaite une bonne Chandeleur, DSK lance, enthousiaste : "I like the Chandeleur !". L'intéressé, toujours imité par l'humoriste, propose alors sa recette de crêpes. "D'abord, je sors mes œufs du paquet. Puis je beurre le fond de la poêle. Quand c’est bien beurré, j'empoigne le manche, je secoue et hop, je balance la pâte ! Là faut y aller franco, sans avoir peur d’éclabousser les rideaux", explique-t-il.



"Quand la crêpe est à point, je la fais sauter, je la retourne et je la fais sauter, je la retourne encore", poursuit-il, avant de confier : Il y en a plus d'une que j’ai collée au plafond".