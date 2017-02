REPLAY - En ce lundi 6 février, Laurent Gerra imite Alain Juppé, Gérard Collomb, le couple Macron, Marine Le Pen, Dominique Besnehard et Johnny Hallyday.

> Laurent Gerra imitant Alain Juppé : "Entre Fillon et moi, c'est un peu comme entre M Pokora et Cloclo" Crédit Image : Elodie Grégoire Crédit Média : Laurent Gerra Télécharger

par Laurent Gerra , Jade publié le 06/02/2017 à 09:44

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est Alain Juppé qui nous rend visite ce lundi 6 février. "Mademoiselle Jade, avant que vous ne commenciez votre interview, je vous préviens tout de suite que si vous m’avez invité pour me parler de Plan B en vue de jouer les doublures du croque-mort véreux de la Sarthe, je vous plante aussi sec et je vais me faire une Suze cassis et un tiercé au café d’en face", tient à prévenir le maire de Bordeaux, imité par Laurent Gerra.



À son ton légèrement agacé, on comprend qu'il exclut totalement l’hypothèse d'un remplacement du candidat Fillon à la présidentielle ? "Entre François Fillon et moi, c’est un peu comme entre M. Pokora et Cloclo ou comme entre Fernandel et Don Patillo. Il en a un, le vrai qui a la carrure, comme moi, et l’autre, qui n’est qu’une contrefaçon de candidat. Alors il ne faut pas s’étonner qu'il explose en plein vol", explique l'édile.



"On vous sent encore un peu aigri par le résultat de la primaire de la droite et du centre", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Négatif. Si des millions d’abrutis ont choisi un tocard après m’avoir mis en tête des sondages pendant deux ans, c’est leur problème, qu’ils se démerdent. Mais s’ils veulent que je les sorte de la mouise, il va falloir qu’ils me supplient à genoux sur mon compte Twitter ashtag Chauve qui peut la droite", grince-t-il. Croit-il toujours en ses chances à cette élection ? "Comme je l’ai dit à ces enfoirés de journalistes, tant que Renaud ne m’apporte pas son soutien, tout est gagnable !", confie-t-il.