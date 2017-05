publié le 01/05/2017 à 09:37

En ce jour de 1er mai, règne, au siège du Front national à Nanterre, une grande agitation. Marine Le Pen vient voir son père pour lui demander, imitée par Laurent Gerra, s'il va venir avec elle "fleurir la statue de Jeanne D'Arc", comme c'est la tradition dans la famille Le Pen. Mais il n'a "pas envie".



"Autant que je sache, c'est le jour de la sainte Jeanne D'Arc, le 11 mai, que les vrais nationalistes ont toujours eu coutume de défiler", explique le président d'honneur du Front national dans la bouche de l'humoriste.

"Le 1er mai est une journée célébrée par des socialo-trosko-communistes et leurs alliés rastaquouères", ajoute le père de la candidate qualifiée pour le second tour de la présidentielle, imité par Laurent Gerra alors que sa fille, elle aussi dans la voix de l'humoriste, le prie de se taire encore et encore.