publié le 12/09/2017 à 09:25

Après le passage de l'ouragan Irma, de nombreux climatologues nous prédisent que de tels événements pourraient frapper la métropole. Comme à chaque prédiction catastrophique, nous avons cherché dans nos archives ce qu'en disait Haroun Tazieff. "On va encore dire que je suis Cassandre, mais j'ai une terrible prédiction à faire. Je vois qu'en 2017, sous l'effet de la fermeture des quais Georges-Pompidou par la mairie de Paris, un nuage de poussières et de fumerolles toxiques se formera au-dessus des principales artères de la capitale et de la proche banlieue", lance notre spécialiste des cataclysmes en tous genres, imité par Laurent Gerra.



"Sous l'effet de vents contraires, une tornade émergera creusant une tempête qui s'amplifiera jusqu'à devenir un ouragan que l'on baptisera 'Neymar', car il sera sponsorisé par le Qatar. Sur RTL, Louis Bodin s'arrachera les cheveux et Alain Duhamel mettra des voiles à son Solex. Les rafales se déchaîneront et les bobos à trottinettes iront se crasher en tourbillonnant contre la Samaritaine désamiantée toujours en travaux", poursuit Haroun Tazieff, toujours imité par l'humoriste.

"Les secours seront bloqués dans les embouteillages des voix sur berges et la montée brutale de la Seine embarquera Paris-Plages et les naturistes du bois de Vincennes jusqu'à Rouen. À la télévision, Benjamin Castaldi, apparaîtra sur son île, les yeux boursouflés comme piqués par des frelons asiatiques. Je vois des coupures d'électricité qui paralyseront l'Île-de-France", prédit encore le spécialiste, selon qui "les Autolib rendues folles prendront le périphérique en sens inverse".