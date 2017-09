publié le 07/09/2017 à 09:54

Florence Portelli était l'invité jeudi 7 septembre d'Elisabeth Martichoux sur RTL. Ils sont pas moins de six à être candidat pour la présidence des Républicains. Alain Juppé tient à nous faire part de son analyse. "Portelli, c'était pas la meuf à Fillon ça ?", lâche le maire de Bordeaux, imité par Laurent Gerra. "Disons que c'était sa porte-parole pendant la campagne présidentielle, et aujourd'hui elle se présente elle-même", lui répond Mademoiselle Jade. "Et bien je luis souhaite la même réussite que François-la-loose-hashtag-je-l-ai-bien-vanné", raille-t-il.



L'ancien premier ministre serait-il tenté par la présidence de LR ? "Vous rigolez ? Cette élection, c'est une rassrah 2000, comme dit mon ami Cyril Hanouna", tonne Alain Juppé, toujours imité par l'humoriste. "C'est l'angoisse, si vous préférez ! Non, je suis bien trop jeune dans mon corps et dans ma tête pour participer à cette élection", poursuit-il.

Quand Mademoiselle Jade lui fait remarquer que Laurent Wauquiez n'a que 42 ans, il réplique : "42 ans au compteur. Mais en vitrine, c'est 84 !" Et d'ajouter : "Vous avez vu sa coupe de veuches ? Pour l'instant, c'est blanc mais on n'est pas loin de la violine. Moi avec mon crâne lisse, j'ai évité ce problème. Vous voulez toucher ? C'est doux comme les fesses d’un bébé". Avant d'enfoncer le clou : "Il n'y a pas que ses cheveux à Wauquiez qui sentent le formol, ses idées aussi !"