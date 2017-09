publié le 08/09/2017 à 09:47

C'est officiel. Kate Middleton et le prince William attendent leur troisième enfant. Une nouvelle qui ravit Stéphane Bern, imité par Laurent Gerra. "C'est merveilleux ! À l'annonce de cet heureux événement, j'étais tellement excité que j'ai failli en perdre les eaux. Je frétille", lance le journaliste. Cette annonce intervient alors que les deux premiers enfants du couple n'ont que 4 et 2 ans. "Son altesse William a de qui tenir. Prenez donc que son père, le prince Charles, avait arrosé deux fois de sa royale semence la regrettée Diana en moins de deux ans, avant que la princesse ne clôture son jardin à l'anglaise", note le spécialiste des têtes couronnées.



Cela lui a inspiré sa publicité pour Gamm Vert. "Vous savez, la pub où je cherche le trou dans le gazon, et que cela me chatouille", explique Stéphane Bern, toujours imité par l'humoriste. "Mais Charles, lui, s'est arrêté à deux enfants", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Il faut dire que le jardin secret de sa seconde épouse, Camilla Parker Bowl, était en jachère depuis belle lurette. Et l'étendue de mes produits Gamm Vert n'y aurait rien fait. La pelouse de Camilla était impraticable : ce n'est pas du Gamm Vert qu'il aurait fallu, mais du Gamm Verge !", soutient le journaliste.

Ce qui n'est pas le cas visiblement de Kate qui a donc remis ça avec William. "Oui, elle ne l'a pas laissé à quai, Kate !", s'amuse-t-il.