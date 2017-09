et Jade

publié le 06/09/2017 à 09:53

Parmi les sorties cinéma remarquées en cette rentrée, il y a le film Barbara, signé Mathieu Almaric, où la chanteuse est interprétée par Jeanne Balibar. Pour en parler, nous recevons un grand spécialiste de la dame en noir : Gérard Depardieu. "Salut la Jade ! Dis donc Calvi, je t'ai déjà dit que c'est bien sympa ta matinale, mais il n'y a jamais rien à grailler ! Cela ne m'étonne pas qu'ils soient tout maigrichons tes journalistes. Donne leur à bouffer, quoi !", lâche le comédien, imité par Laurent Gerra.



"Mais qu'est-ce qui nous vaut cette humeur grincheuse : c'est la faim ou le film sur Barbara ?", lui demande Mademoiselle Jade. "C'est les deux ! La Balibar, hou, hou, hou! Mais tu n'y crois pas une seconde quand elle chante Barbara ! Ca devrait être Balibar toi ! Elle sait pas faire !", peste Gérard Depardieu, qui a enregistré un CD des plus belles chansons de Barbara.

Le comédien, toujours imité par l'humoriste, pousse la chansonnette sur une version revisitée de Göttingen :





Bien sûr, ce n'est pas la Seine

Ce n'est pas le bois de Vincennes

Mais au moins, on peut rouler à Göttingen !

Pas de Miss Castagnette, pas de tour Eiffel qui clignote

Mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen !



Et d'entonner un tube méconnu de Barbara en espagnol :



Quiero respirar tu cuello despacito

Deja que te diga cosas al oido

Para que te acuerdes si no estas commigo

Despacito,

Despacito

Fumiers !