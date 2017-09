publié le 11/09/2017 à 09:37

François Bayrou a reçu ce week-end dans sa ville de Pau Édouard Philippe. "Vous avez entendu le premier ministre ? Il a publiquement salué mes qualités intellectuelles", se félicite le leader centriste, imité par Laurent Gerra. "Cela l'a pas empêché de vous exclure du gouvernement après trente-six jours seulement", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Justement ! Comme tous les surdoués, je suis précoce. Cela va vite dans ma grosse tête", répond son interlocuteur. "Le premier ministre a aussi salué en moi l'homme de culture. Et à Pau, on ne cultive pas seulement les choses de l’esprit. On cultive aussi le melon dont je suis l'incarnation : le célèbre melon de Pau", se réjouit encore François Bayrou.



Jean Lassalle, lui aussi imité par l'humoriste, était également présent à Pau lors de la visite d'Édouard Philippe à Pau. Comment le député des Pyrénées-Atlantiques a-t-il vécu cet événement ? "Je suis très inquiet. Ce grand dadais est tout maigrichon et tout pâle. Il n'a même pas touché au tripoxa", rage-t-il. "C'est quoi le tripotxa ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Une spécialité de chez moi. C'est un boudin de mouton", explique-t-il, avant de donner la recette.